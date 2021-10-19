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В Нью-Йорке появился памятник горилле, убитой в зоопарке Цинциннати
19.10.2021 10:21
Фото: popmeh.ru
На нью-йоркской улице Уолл-стрит установили двухметровую бронзовую статую в память о горилле Харамбе, передает канал NBC New York.
Животное умертвили весной 2016 года в зоопарке американского города Цинциннати в штате Огайо.
Появившийся 18 октября памятник установлен напротив другой бронзовой скульптуры — всемирно известного "Атакующего быка", который уже давно считается одним из символом мегаполиса. Возле этой статуи организаторы церемонии открытия выложили множество бананов - около десяти тысяч штук. Предполагается, что их затем направят в местные продовольственные фонды.
Выступавшие на мероприятии пояснили, что появившаяся на Уолл-стрит горилла олицетворяет людей в капиталистической среде Соединенных Штатов, когда богатые становятся еще богаче, тогда как простое население остается ни с чем.
Напомним, после гибели гориллы, которая вызвала в США огромный резонанс, тысячи людей требовали наказания для родителей ребенка, который упал в вольер Харамбы.
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