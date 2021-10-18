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Найдена подозреваемая в убийстве ребенка в ВологдеНайдена подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде
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Найдена подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде


01:25
Найдена подозреваемая в убийстве ребенка в ВологдеФото: vk.com

Женщина, подозреваемая в убийстве девочки, сейчас находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии, передает ТАСС.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в квартире 40-летней жительницы Вологды.

Как стало известно, женщина, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, сейчас находится под наблюдением специалистов в медицинском учреждении карельского города Беломорска. Правоохранителям удалось достаточно быстро установить личность и местонахождение женщины, указано в сообщении регионального полицейского главка.

Ранее в СКР рассказали о задержании подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления. По версии следствия, женщина встретила ребенка на улице и смогла войти к нему в доверие. Затем злоумышленница привела школьницу в свою квартиру, после чего расправилась с девочкой.

После гибели несовершеннолетней подозреваемая сразу же выехала за пределы региона. Останки девочки нашли, когда сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру фигурантки этого резонансного происшествия. Сведений о мотивах убийства из официальных источников пока не поступало. По данным ряда СМИ, женщина может страдать от психического расстройства, из-за которого ее в прошлом лишили родительских прав.

Известно также, что погибшая девочка росла в семье, которая ранее была признана неблагополучной. Ребенок покинул квартиру утром 16 октября. Однако мать, воспитывающая также мальчика 2007 г.р., спохватилась лишь на следующий день. По словам женщины, она полагала, что ребенок может быть у бабушки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

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