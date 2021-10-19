Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Якутске завели еще одно дело после нападения на пациентов наркодиспансера

19.10.2021 00:06

Фото: kapital.kz



Уголовное дело в отношении должностных лиц учреждения было возбуждено по итогам проверки, информирует региональное СУ СКР.



В результате ЧП, случившегося ранее в Якутском республиканском наркологическом диспансере, один человек погиб, еще четверо получили ранения.



В ходе проверки было установлено, что инцидент стал возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами учреждения их обязанностей. В результате завели еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, которая повлекла за собой по неосторожности тяжкий вред здоровью и гибель пострадавшего).



ЧП случилось в минувшую субботу, 16 октября, когда один из пациентов наркодиспансера набросился на соседей по палате. Ранения получили пять человек, один пострадавший скончался. По данным правоохранителей, нападавший после случившегося пытался покончить с собой. В настоящее время мужчина задержан.



Ранее следственные органы региона сообщали о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более человек.



Автор: Злата Богатова

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