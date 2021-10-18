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«Мужское государство» признали экстремистской организацией
18.10.2021 20:03
Фото: sm-news.ru
Нижегородский областной суд рассмотрел иск региональной прокуратуры, касающийся деятельности объединения "Мужское государство".
В результате организация была официально признана экстремистской, передают российские СМИ.
Нижегородский суд удовлетворил иск прокуратуры и объявил о признании "Мужского государства" экстремистской организацией. Как указано в постановлении суда, основанное и возглавляемое Владиславом Поздняковым движение будет включено в перечень запрещенных.
Напомним, в 2018 году Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор в отношении самого Позднякова. Он был признан виновным в создании сообщества, где осуществлял деятельность, которая была направлена "на унижение человеческого достоинства" женщин". Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
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