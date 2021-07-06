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Неизвестные смертельно ранили президента Гаити
20:23
Фото: osnmedia.ru
Президент Гаити Жовенель Моиз смертельно ранен во время нападения неизвестных на его резиденцию, передает ТАСС.
Супругу главы государства эвакуируют в один из госпиталей Майами. Состояние Мартин Моиз медики оценивают сейчас как критическое.
Президент Гаити Жовенель Моиз скончался после смертельного ранения, которое получил минувшей ночью. Неизвестные напали на резиденцию главы государства, обстоятельства случившегося выясняются.
Первоначально в СМИ появились сообщения о гибели и первой леди страны Мартин Моиз. Эти сведения опровергли в посольстве Гаити в Доминиканской Республике. Позже посол республики в Соединенных Штатах Эдмон Бокши рассказал, что супругу Жовенеля Моиза эвакуируют в один из госпиталей Майами.
В беседе с агентством Reuters дипломат отметил, что Мартин Моиз находится в критическом состоянии.
Как заявил и.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф, виновные в нападении на президента Жовенеля Моиза будут установлены и наказаны. Политик обратился к общественности с призывом объединить все силы в целях защиты демократии.
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