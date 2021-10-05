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Премьера Гаити обвинили в причастности к гибели президента Моиза
5.10.2021 14:38
Фото: osnmedia.ru
Бывший глава министерства юстиции Гаити Рокфеллер Винсент высказал обвинения в адрес премьер-министра страны Ариэля Анри. В интервью каналу CNN бывший чиновник обратился к главе правительства с призывом сложить свои полномочия из-за причастности к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза.
По словам Винсента, через несколько часов после покушения на Моиза премьер-министр якобы мог созваниваться с одним из подозреваемых в убийстве президента.
Главу Минюста отправили в отставку, когда следствие уже собиралось предъявить Анри обвинение, пояснил Винсент. Он отказался отстранять прокурора, занимающегося расследованием этого дела, после чего был снят с поста, сообщил бывший министр. По его словам, сейчас в Гаити происходит острейший за всю историю страны политический кризис.
В конце сентября Ариэль Анри выступил с призывом освободить подозреваемых в убийстве Жовенеля Моиза, если следствие не смогло до сих пор предъявить им какие-либо официальные обвинения.
Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен группой вооруженных людей, которые атаковали его резиденцию, в начале июля этого года. Спустя две недели в стране утвердили новое правительство во главе с Ариэлем Анри. Моиз назначил его на эту должность незадолго до своей смерти.
После гибели главы государства управление республикой взял на себя и.о. премьер-министра Клод Жозеф, которого заменил на его посту приведенный к присяге Ариэль Анри.
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