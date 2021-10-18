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Кадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретов
18.10.2021 18:01
Фото: smi2.net
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил сотрудников регионального отделения Росгвардии, которые стали обладателями краповых беретов - головных уборов, считающихся символом высшей формы отличия военных подразделений специального назначения.
Выполнив все задания, такое право получили семь силовиков.
На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Кадыров поименно перечислил всех, кто смог успешно пройти задания и получил право носить краповый берет. Удостоенных такой чести глава региона назвал "дорогими братьями". Чеченский лидер также отметил, что общее количество обладателей краповых беретов в республике возросло до сорока трех человек. По словам Кадырова, это свидетельствует о высоком уровне физической и боевой подготовки местных спецназовцев.
Ранее в российских СМИ распространились сообщения об инциденте, который произошел в ходе испытаний. Претенденты на получение краповых беретов выполняли задания на базе учебного центра ФСВНГ "Тамбукан", расположенной на Ставрополье, в период с 11 по 15 октября.
В общей сложности в квалификационных испытаниях принимали участие более 120 бойцов подразделений спецназа Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии. Среди них, по данным открытых источников, произошла массовая потасовка. Причиной драки стало недовольство судейством. По мнению некоторых, чеченские спецназовцы часть главного марш-броска проходили на машинах, а это должно было рассматриваться как нарушение.
Официальные представители Росгвардии, отреагировав на эти публикации, опровергли факт какого-либо скандала в ходе мероприятий.
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