ИнтерНовости - новости в стране и мире
Кадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретов
Кадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретов
В Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем
В Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем
Бритни Спирс хочет уехать из США
Бритни Спирс хочет уехать из США
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Найдена подозреваемая в убийстве ребенка в ВологдеНайдена подозреваемая в убийстве ребенка в Вологде
«Мужское государство» признали экстремистской организацией«Мужское государство» признали экстремистской организацией
Кадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретовКадыров поздравил чеченских росгвардейцев с получением краповых беретов
В США при стрельбе в университете погиб один человекВ США при стрельбе в университете погиб один человек
В Томске за шантаж интимными фото задержан полицейскийВ Томске за шантаж интимными фото задержан полицейский

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США при стрельбе в университете погиб один человек


18.10.2021 17:03
В США при стрельбе в университете погиб один человекФото: hapka.info

На территории Государственного университета Грэмблинга в штате Луизиана в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.

Об этом сообщает телевизионный канал CNN.

Со ссылкой на представителя университета уточняется, что нападавшему удалось скрыться. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и пытается установить личность стрелка.

ЧП случилось накануне ранним утром, когда на территории образовательного учреждения продолжалась традиционная встреча выпускников. Внезапно раздались несколько выстрелов, после чего началась эвакуация всех присутствующих.

Известно также, что погибший не был студентом университета Грэмблинга.

Администрация учебного заведения объявила об отмене всех занятий в понедельник. Кроме того, после случившегося было решено приостановить мероприятия с участием выпускников прошлых лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 186

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Перенесен запуск первого в мире деревянного спутникаПеренесен запуск первого в мире деревянного спутника
В Самаре по требованию ФАС убрали непристойную рекламу с портретом Моны ЛизыВ Самаре по требованию ФАС убрали непристойную рекламу с портретом Моны Лизы
В Оренбуржье число жертв отравления алкоголем выросло до 35В Оренбуржье число жертв отравления алкоголем выросло до 35
В Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с киноэкипажемВ Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем
В США при стрельбе в университете погиб один человекВ США при стрельбе в университете погиб один человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru