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В США при стрельбе в университете погиб один человек
18.10.2021 17:03
Фото: hapka.info
На территории Государственного университета Грэмблинга в штате Луизиана в результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения.
Об этом сообщает телевизионный канал CNN.
Со ссылкой на представителя университета уточняется, что нападавшему удалось скрыться. Полиция выясняет обстоятельства инцидента и пытается установить личность стрелка.
ЧП случилось накануне ранним утром, когда на территории образовательного учреждения продолжалась традиционная встреча выпускников. Внезапно раздались несколько выстрелов, после чего началась эвакуация всех присутствующих.
Известно также, что погибший не был студентом университета Грэмблинга.
Администрация учебного заведения объявила об отмене всех занятий в понедельник. Кроме того, после случившегося было решено приостановить мероприятия с участием выпускников прошлых лет.
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