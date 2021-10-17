Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Прикамье задержан подросток, стрелявший из карабина в школе

13:29

Фото: fishki.net



Правоохранительные органы Пермского края выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в населенном пункте Сарс.



По предварительным данным, 12-летний ребенок принес в школу охотничий карабин и успел сделать несколько выстрелов, передает "Интерфакс".



Со ссылкой на информированный источник агентство уточняет, что ученик шестого класса сделал два выстрела в воздух из оружия, внешне напоминающего автомат Калашникова. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.



Прибывшие к месту происшествия полицейские задержали мальчика сразу после ЧП. В ходе начатого разбирательства установлено, что владельцем карабина является отец ребенка. Занимаясь охотой, мужчина официально зарегистрировал оружие.



По данным регионального главка МВД, сигнал о вооруженном школьнике поступил в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края сегодня около 8:00 по местному времени. Очевидцы поясняли, что мальчик произвел два выстрела, целясь в стену и потолок.



В полиции шестиклассник признался, что подвергался травле со стороны некоторых сверстников. В скором времени мальчику предстоит пройти детскую психиатрическую экспертизу. Отмечается, что при совершении выстрелов школьник вел себя не совсем адекватно. В частности, он выкрикивал какие-то бессвязные фразы. При появлении сотрудников полиции подросток начал упоминать бога, который отдает ему указания.



По данным краевого министерства безопасности, обезоружить мальчика смог директор школы. Руководитель учебного заведения поговорил с ним, после чего "школьник отказался от планов стрелять по людям". Как только ребенок бросил оружие, директор школы задержал шестиклассника, а потом передал его правоохранителям.



Отмечается, что учащиеся, не дожидаясь начала официальной эвакуации, смогли сами оперативно покинуть здание школы. Затем все дети и педагоги быстро отошли на безопасное расстояние.



Известно также, что в момент ЧП в школе также находилась сестра мальчика, принесшего карабин. Ребенок заявил, что не будет стрелять в нее, а потом попросил уйти домой.



Автор: Злата Богатова

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