ИнтерНовости - новости в стране и мире
В убийстве британского депутата подозревают сына экс-советника премьера Сомали
В убийстве британского депутата подозревают сына экс-советника премьера Сомали
Белоруссию покинул французский посол
Белоруссию покинул французский посол
ФСИН: беспорядки в колонии во Владикавказе спровоцировали двое осужденных
ФСИН: беспорядки в колонии во Владикавказе спровоцировали двое осужденных
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лавров: Россия приостанавливает работу постпредства при НАТОЛавров: Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО
В Прикамье задержан подросток, стрелявший из карабина в школеВ Прикамье задержан подросток, стрелявший из карабина в школе
Белоруссию покинул французский посолБелоруссию покинул французский посол
В убийстве британского депутата подозревают сына экс-советника премьера СомалиВ убийстве британского депутата подозревают сына экс-советника премьера Сомали
Двое жителей Сахалина погибли из-за циклонаДвое жителей Сахалина погибли из-за циклона

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Прикамье задержан подросток, стрелявший из карабина в школе


13:29
В Прикамье задержан подросток, стрелявший из карабина в школеФото: fishki.net

Правоохранительные органы Пермского края выясняют обстоятельства ЧП, случившегося в населенном пункте Сарс.

По предварительным данным, 12-летний ребенок принес в школу охотничий карабин и успел сделать несколько выстрелов, передает "Интерфакс".

Со ссылкой на информированный источник агентство уточняет, что ученик шестого класса сделал два выстрела в воздух из оружия, внешне напоминающего автомат Калашникова. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Прибывшие к месту происшествия полицейские задержали мальчика сразу после ЧП. В ходе начатого разбирательства установлено, что владельцем карабина является отец ребенка. Занимаясь охотой, мужчина официально зарегистрировал оружие.

По данным регионального главка МВД, сигнал о вооруженном школьнике поступил в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края сегодня около 8:00 по местному времени. Очевидцы поясняли, что мальчик произвел два выстрела, целясь в стену и потолок.

В полиции шестиклассник признался, что подвергался травле со стороны некоторых сверстников. В скором времени мальчику предстоит пройти детскую психиатрическую экспертизу. Отмечается, что при совершении выстрелов школьник вел себя не совсем адекватно. В частности, он выкрикивал какие-то бессвязные фразы. При появлении сотрудников полиции подросток начал упоминать бога, который отдает ему указания.

По данным краевого министерства безопасности, обезоружить мальчика смог директор школы. Руководитель учебного заведения поговорил с ним, после чего "школьник отказался от планов стрелять по людям". Как только ребенок бросил оружие, директор школы задержал шестиклассника, а потом передал его правоохранителям.

Отмечается, что учащиеся, не дожидаясь начала официальной эвакуации, смогли сами оперативно покинуть здание школы. Затем все дети и педагоги быстро отошли на безопасное расстояние.

Известно также, что в момент ЧП в школе также находилась сестра мальчика, принесшего карабин. Ребенок заявил, что не будет стрелять в нее, а потом попросил уйти домой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Архангельске воспитанников детского сада покусал бультерьерВ Архангельске воспитанников детского сада покусал бультерьер
В Кандагаре более 60 человек стали жертвами взрыва в шиитской мечетиВ Кандагаре более 60 человек стали жертвами взрыва в шиитской мечети
Лавров: Россия приостанавливает работу постпредства при НАТОЛавров: Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО
Задержан управделами губернатора Алтайского краяЗадержан управделами губернатора Алтайского края
В Новосибирске силовики проверяли сведения о возможной стрельбе в школеВ Новосибирске силовики проверяли сведения о возможной стрельбе в школе

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru