Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые: Собаки могут страдать от психических расстройств

17.10.2021 21:32

Фото: vk.com



В Финляндии исследователи пришли к выводу, что собаки могут страдать от различных расстройств психики.



О результатах своей работы ветеринары рассказали изданию Translational Psychiatry.



По мнению специалистов, у собак такого рода заболевания проявляются в симптомах, напоминающих протекание недугов у людей. Речь может идти, в частности, о навязчивых состояниях, поясняют финские исследователи. Авторы работы надеются, что их выводы помогут облегчить жизнь животных, которым пришлось столкнуться с подобными проблемами.



Ученые выяснили, что собаки подвержены неврозам, повышенной тревожности и даже депрессии. Кроме того, некоторые питомцы страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Представители Хельсинского университета поясняют, что в таком случае у собак нарушается концентрация внимания, они становятся все более импульсивны.



Исследование показало, что гиперактивность, импульсивность и невнимательность чаще возникают у собак молодого возраста. К таким состояниям более предрасположены кобели. Проблемы выражаются в снижении способности успокоиться, невнимательности, а также непрерывном желании скулить или лаять.



Выяснилось, что симптомы гораздо более выражены у собак, которым приходилось много времени проводить в одиночестве. По данным ученых, чаще подобные проявления наблюдаются у служебных собак, включая немецких овчарок и бордер-колли. При этом питомцы, которых заводят в качестве компаньонов или для участия в выставках, оказались более спокойными. Среди них ветеринары перечислили пуделей, чихуахуа и длинношерстных колли.



Автор: Злата Богатова

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