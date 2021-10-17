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Ученые: Собаки могут страдать от психических расстройств


17.10.2021 21:32
Ученые: Собаки могут страдать от психических расстройствФото: vk.com

В Финляндии исследователи пришли к выводу, что собаки могут страдать от различных расстройств психики.

О результатах своей работы ветеринары рассказали изданию Translational Psychiatry.

По мнению специалистов, у собак такого рода заболевания проявляются в симптомах, напоминающих протекание недугов у людей. Речь может идти, в частности, о навязчивых состояниях, поясняют финские исследователи. Авторы работы надеются, что их выводы помогут облегчить жизнь животных, которым пришлось столкнуться с подобными проблемами.

Ученые выяснили, что собаки подвержены неврозам, повышенной тревожности и даже депрессии. Кроме того, некоторые питомцы страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Представители Хельсинского университета поясняют, что в таком случае у собак нарушается концентрация внимания, они становятся все более импульсивны.

Исследование показало, что гиперактивность, импульсивность и невнимательность чаще возникают у собак молодого возраста. К таким состояниям более предрасположены кобели. Проблемы выражаются в снижении способности успокоиться, невнимательности, а также непрерывном желании скулить или лаять.

Выяснилось, что симптомы гораздо более выражены у собак, которым приходилось много времени проводить в одиночестве. По данным ученых, чаще подобные проявления наблюдаются у служебных собак, включая немецких овчарок и бордер-колли. При этом питомцы, которых заводят в качестве компаньонов или для участия в выставках, оказались более спокойными. Среди них ветеринары перечислили пуделей, чихуахуа и длинношерстных колли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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