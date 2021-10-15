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В Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем


14:24
В Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с киноэкипажемФото: russianteleweek.ru

На Землю вернулись члены первого в мире космического киноэкипажа — российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Вместе с космонавтом Олегом Новицким они возвратились в спускаемом аппарате "Союза", который успешно совершил посадку на территории Казахстана.

Процесс возвращения на Землю Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Олега Новицкого, совершивших полет на Международную космическую станцию (МКС) был осуществлен в штатном режиме. Об этом глава госпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в ходе трансляции. Выступив в эфире "Роскосмос ТВ", он отметил, что прошло "все отлично", не было никаких замечаний.

Сегодня утром спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-18", на борту которого находилась съемочная группа фильма "Вызов", приземлился на расстоянии около 146 км к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.

После того, как космонавтов эвакуируют с места посадки, им предстоит медицинское обследование. Специалисты зафиксируют уровень кислорода в их крови, определят артериальное давление и при необходимости окажут первую медицинскую помощь.

В мероприятиях по обеспечению посадки этого аппарата в общей сложности было задействовано порядка двухсот военных, передает агентство "Интерфакс". Привлекалось двенадцать вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около двадцать единиц спецтехники, включая пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Напомним, Пересильд и Шипенко вступили на борт МКС 5 октября. Представители отечественного кинематографа отправились в космос, чтобы провести съемки фильма, который имеет рабочее название "Вызов". Сюжет этой ленты посвящен истории женщины-медика, которой приходится очень быстро пройти подготовку к космической экспедиции и полететь на МКС, чтобы спасти находящегося там космонавта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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