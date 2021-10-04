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Выведен на орбиту корабль «Союз МС-19» с Пересильд и ШипенкоВыведен на орбиту корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко
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Выведен на орбиту корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко


13:27
Выведен на орбиту корабль «Союз МС-19» с Пересильд и ШипенкоФото: gazeta.ru

Сегодня Россия запустила к Международной космической станции (МКС) корабль, в котором находятся кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Представители отечественного кинематографа участвуют в создании первого в истории художественного фильма, снятого в космосе.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" и корабля "Союз МС-19" был осуществлен с Байконура. Возглавляет экипаж космонавт Антон Шкаплеров. Как сообщается в официальном Twitter госкорпорации "Роскосмос", режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд достигли орбиты Земли в 12:04 по московскому времени.

Как сообщил командир "Союза" в ходе трансляции "Первого канала", члены "киноэкипажа" чувствуют себя хорошо. По словам Шкаплерова, все системы работают в штатном режиме, на борту корабля порядок.

По словам президента Международной ассоциации участников космических полетов, летчика-космонавта Олега Котова, выведение произошло достаточно гладко. Уровень перегрузки в тот момент не превышал 4,5 g, сообщает ТАСС.

Предполагается, что Шипенко и Пересильд на МКС займутся созданием первого в истории художественного фильма, который будет сниматься в космосе. Драматическая лента получила рабочее название "Вызов". Совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White, представляет собой историю женщины-медика. Далекая от космической сферы врач в силу обстоятельств должна отправиться в экспедицию, чтобы оказать жизненно необходимую помощь космонавту.

Напомним, отбор кандидатов в полет завершился в мае этого года. С учетом медицинских и творческих критериев комиссия рекомендовала к назначению в основной экипаж актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

В дублирующий экипаж госкомиссией были выбраны артистка Алена Мордовина и кинооператор Алексей Дудин. Кроме того, отдельным образом была отмечена Галина Каирова. После участия в проекте ей предложили продолжать отбор в отряд космонавтов, чтобы в будущем заниматься этим уже на профессиональной основе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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