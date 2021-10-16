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В Кандагаре более 60 человек стали жертвами взрыва в шиитской мечети


16.10.2021 20:09
В Кандагаре более 60 человек стали жертвами взрыва в шиитской мечетиФото: tengrinews.kz

До шестидесяти трех человек возросло число погибших при взрыве в шиитской мечети на юге Афганистана, передают зарубежные СМИ.

Сведения поступили от представителей больницы в Кандагаре, куда доставляли пострадавших.

ЧП случилось накануне, 15 октября, в мечети Биби-Фатима, которую посещают проживающие в Кандагаре шииты. Согласно имеющимся данным, во время пятничной молитвы, когда храм был заполнен верующими, террористы-смертники привели в действие взрывное устройство.

Местные власти сообщают о более чем шестидесяти раненых. Информация о количестве жертв уточняется.

Как заявили представители российского МИД, организаторы нападения пытались разжечь религиозный конфликт.

По данным зарубежных СМИ, о своей ответственности за теракт в мечети объявили боевики запрещенного в РФ "Исламского государства".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

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