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В Кандагаре более 60 человек стали жертвами взрыва в шиитской мечети
16.10.2021 20:09
Фото: tengrinews.kz
До шестидесяти трех человек возросло число погибших при взрыве в шиитской мечети на юге Афганистана, передают зарубежные СМИ.
Сведения поступили от представителей больницы в Кандагаре, куда доставляли пострадавших.
ЧП случилось накануне, 15 октября, в мечети Биби-Фатима, которую посещают проживающие в Кандагаре шииты. Согласно имеющимся данным, во время пятничной молитвы, когда храм был заполнен верующими, террористы-смертники привели в действие взрывное устройство.
Местные власти сообщают о более чем шестидесяти раненых. Информация о количестве жертв уточняется.
Как заявили представители российского МИД, организаторы нападения пытались разжечь религиозный конфликт.
По данным зарубежных СМИ, о своей ответственности за теракт в мечети объявили боевики запрещенного в РФ "Исламского государства".
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