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Перенесен запуск первого в мире деревянного спутника
16.10.2021 17:30
Фото: kapital.kz
В этом году запуск первого в истории деревянного космического спутника WISA Woodsat не состоится.
Об изменении планов сообщает финская компания по деревообработке, выступающая в качестве организатора полета.
Как пояснил главный инженер компании, к большому разочарованию организаторов, они не смогут "послужить радиолюбительскому сообществу с миссией LoRa-ретранслятора".
Ранее предполагалось, что необычный летательный аппарат запустят в конце 2021 года. Однако из-за сложностей, внезапно возникших с радиочастотами, мероприятие решили перенести. В компании рассчитывают, что смогут отправить свое детище на орбиту в следующем году. Более конкретная дата будет названа позже.
Разработчики WISA Woodsat создали его в целях обслуживания миссий. Устройство действует в частотном секторе для радиолюбителей, сообщали ранее авторы проекта.
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