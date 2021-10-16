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Перенесен запуск первого в мире деревянного спутника


16.10.2021 17:30
Перенесен запуск первого в мире деревянного спутникаФото: kapital.kz

В этом году запуск первого в истории деревянного космического спутника WISA Woodsat не состоится.

Об изменении планов сообщает финская компания по деревообработке, выступающая в качестве организатора полета.

Как пояснил главный инженер компании, к большому разочарованию организаторов, они не смогут "послужить радиолюбительскому сообществу с миссией LoRa-ретранслятора".

Ранее предполагалось, что необычный летательный аппарат запустят в конце 2021 года. Однако из-за сложностей, внезапно возникших с радиочастотами, мероприятие решили перенести. В компании рассчитывают, что смогут отправить свое детище на орбиту в следующем году. Более конкретная дата будет названа позже.

Разработчики WISA Woodsat создали его в целях обслуживания миссий. Устройство действует в частотном секторе для радиолюбителей, сообщали ранее авторы проекта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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