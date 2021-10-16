Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержанные по делу о ритуальном убийстве мальчика под Рязанью не признают вину

16.10.2021 13:43

Фото: sledcom.ru



Отчим погибшего подростка и его знакомая отказываются давать признательные показания, сообщает региональное СУ СКР.



По версии следствия, подросток получил смертельные ранения во время осуществления некого оккультного ритуала.



В рамках расследования этого преступления полицейские задержали отчима погибшего мальчика Владислава Цикунова и его знакомую Марию Корнееву, которая является мастером спорта по ачери-биатлону и проживает в Московской области.



Представители СКР пояснили, что мужчина и женщина, соответственно 1969 и 1992 г.р., имеют статус подозреваемых в убийстве, однако свою вину в содеянном признавать отказываются.



Ранее суд арестовал Цикунова и Корнееву на срок до 10 декабря.



ЧП случилось вечером 13 октября, когда в процессе следственных действий было найдено тело подростка. Останки мальчика нашли в лесополосе неподалеку от населенного пункта Земенки Рязанского района. Труп находился под землей и был засыпан мусором. На теле несовершеннолетнего эксперты выявили признаки криминальной смерти.



На следующий день стало известно о задержании отчима подростка. По версии следствия, мужчина вместе со спортсменкой проводил некий обряд, во время которого мальчик получил смертельные повреждения.



Автор: Злата Богатова

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