Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСИН: беспорядки в колонии во Владикавказе спровоцировали двое осужденных

12:39

Фото: tvzvezda.ru



К настоящему времени обстановка во владикавказской колонии, где произошел бунт, стабилизировалась, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление ФСИН. В ведомстве пояснили, что беспорядки начались после обысков, которые проводились сотрудниками учреждения у двух рецидивистов "отрицательной направленности".



Зачинщики бунта во Владикавказе установлены, их решено направить в другие колонии, заявили официальные представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). К настоящему времени ситуация в исправительном учреждении полностью стабилизирована. По данным ФСИН, в ходе бунта заключенных никто не пострадал.



Причиной конфликта, согласно имеющимся сведениям, могли стать плановые обыски. Двое осужденных, которые являются рецидивистами, отказывались выполнять законные требования администрации. Кроме того, им удалось спровоцировать на противоправные действия и других заключенных.



В целях установления причин и всех обстоятельств инцидента в регион направлена ведомственная комиссия, которую возглавил замдиректора Федеральной службы Рустам Степаненко. В колонии сейчас продолжают работу представители УФСИН, СКР и местной прокуратуры. Сумма ущерба устанавливается.



Накануне вечером стало известно о массовом бунте, который устроили заключенные в ИК № 1 во Владикавказе. В прессе появились сообщения о том, что участниками беспорядков стали несколько сотен арестантов. После этого к учреждению стянули дополнительные подразделения правоохранителей.



Автор: Злата Богатова

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