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В Великобритании выходец из Сомали смертельно ранил парламентария
16.10.2021 10:24
Фото: vk.com
Британские правоохранители задержали 25-летнего уроженца Сомали по подозрению в убийстве парламентария Дэвида Эмесса, сообщают местные СМИ.
Депутат был смертельно ранен во время встречи с избирателями.
В рамках расследования гибели члена британского парламента полиция задержала мигранта из Сомали, передает Daily Telegraph. Со ссылкой на источники в органах безопасности королевства отмечается, что мужчина не оказывал сопротивления силовикам. Сведений о мотивах нападения пока нет.
ЧП случилось в методистской церкви города Ли-он-Си, который расположен на юге Англии. Как сообщили ранее в полиции графства Эссекс, парламентарий проводил встречу с избирателями, когда на него напал уроженец Африки. Молодой человек нанес депутату несколько ножевых ранений.
Эмесса незамедлительно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти пациента. Парламентарий скончался вскоре после того, как его привезли в медицинское учреждение.
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