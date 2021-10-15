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В Панаме разрешили медицинское использование марихуаны
15.10.2021 08:01
Фото: menafn.com
Глава Панамы Лаурентино Кортисо подписал закон, который регулирует применение марихуаны в медицинских целях, передают зарубежные СМИ.
Государство стало первым на территории Центральной Америки, где власти приняли такие изменения.
Официальный документ предусматривает составление специального списка организаций и частных лиц, которым в дальнейшем будет разрешено заниматься выращиванием этого наркотика для медицинских нужд, сообщает информационное агентство EFE.
После того как Лаурентино Кортисо подписал закон, который регулирует применение марихуаны для медицинских целей, его государство стало первым на территории Центральной Америки, где к настоящему времени легализовали употребление этого растения.
В Южной Америке марихуану или средства, в состав которых входят каннабиноиды, на текущий момент разрешается применять в нескольких странах. В их числе - Аргентина, Бразилия, Мексика Ямайка и Уругвай, который в конце 2013 года стал первым государством мира, где власти легализовали производство и продажу этого растения. Глава государства Хосе Мухика подписал соответствующий закон, после чего местные жители получили право на выращивание и покупку определенного количества марихуаны.
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