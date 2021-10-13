|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Сторонники Саакашвили собрали многотысячный митинг в Тбилиси
20:01
Фото: lentka.com
В Тбилиси на площади Свободы проходит многотысячный митинг, организованный оппозиционной партией "Единое национальное движение", передает ТАСС.
Участники массовой акции требуют освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был задержан 1 октября.
Организаторы митинга выразили намерение прочесть обращение Михаила Саакашвили к народу, а также призывают жителей Грузии участвовать в выборах, чтобы поддержать оппозиционные силы.
Мероприятие началось минутой молчания. Участники акции почтили память девяти человек, которые погибли 8 октября в Батуми, где произошло обрушение жилого здания.
По данным ТАСС, политики пока еще не делали каких-либо заявлений. Перед собравшимися, которые полностью заполнили площадь Свободы и часть проспекта Руставели, пока выступают местные артисты. Со сцены, установленной перед зданием горсовета, сейчас звучит музыка, слышны песни.
Отмечается, что с раннего утра в столицу Грузии начали прибывать целые колонны машин из различных регионов страны. По пути следования автомобилей сторонники правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" встречали направляющихся на митинг вениками, устраивая "коридоры позора".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|