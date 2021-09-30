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Власти Грузии задержали Саакашвили


19:28
Власти Грузии задержали СаакашвилиФото: agrimpasa.com

Правоохранительные органы Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили, передает ТАСС.

Экс-глава государства ранее утверждал, что находится в Батуми.

О задержании бывшего грузинского президента, возвратившегося в родную страну, объявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС. Представитель официального Тбилиси подтвердил, что под стражу взят третий президент страны, ранее объявленный в розыск.

Как заявил Гарибашвили, сейчас Саакашвили уже доставили в соответствующее пенитенциарное учреждение. Грузинские правоохранители располагали сведениями о передвижениях экс-главы государства, когда он еще был на Украине, добавил премьер-министр. По его словам, процесс полностью контролировался силовыми службами. Глава правительства, объявив о задержании Михаила Саакашвили, выразил благодарность за проделанную работу министру внутренних дел страны Вахтангу Гомелаури и председателю Службы госбезопасности.

Ранее Саакашвили в своем Facebook сообщил, что смог возвратиться на родину через восемь лет после отъезда. Позднее экс-президент разместил видеозапись, утверждая, что уже прибыл в Батуми.

Напомним, когда бывший грузинский лидер выразил намерение вернуться в страну, в Европе его призвали отказаться от поездки, чтобы не усугублять и без того напряженную обстановку.

Михаил Саакашвили занимал пост грузинского президента в период с января 2004 года по ноябрь 2013 года. Он покинул страну за несколько дней до того как истек срока его полномочий, а вскоре после этого в отношении политика завели ряд уголовных дел. К настоящему времени по двум из них уже вынесли приговоры. В начале 2018 года экс-главу страны осудили на три года за причастность к гибели сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани, убитого в 2006 году. Спустя несколько месяцев Саакашвили заочно получил еще шесть лет лишения свободы по делу о нападении на депутата Валерия Гелашвили, который был избит в 2005 году.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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