Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россияне не пострадали при беспорядках в Бейруте

14.10.2021 19:26

Фото: mail.kz



Ливанские военные продолжают преследование подстрекателей беспорядков в Бейруте, передают местные СМИ.



По данным российских дипломатов, во время последних событий, когда погибли шесть человек и более шестидесяти получили ранения, граждане РФ не пострадали.



В ходе перестрелок в Бейруте никто из россиян, находящихся или проживающих в Ливане, не пострадал. Об этом в беседе с ТАСС заявил советник дипмиссии РФ в этом государстве Дмитрий Лебедев. По его словам, посольство сейчас поддерживает постоянные контакты с соотечественниками.



По данным местных властей, установлены личности ряда подстрекателей и активных участников беспорядков в Бейруте. Силовики продолжают преследование подозреваемых, передает канал Al Mayadeen со ссылкой на заявление командования армии Ливана.



Перестрелка в Бейруте началась в ходе беспорядков, возникших на фоне проходившего у Дворца правосудия митинга. Мероприятие было организовано шиитскими партиями "Амаль" и "Хезболла". Согласно официальной информации, ранения получили около семидесяти человек, шесть из них скончались. Организаторы акции обвинили в случившемся христианскую партию "Ливанские силы".



Автор: Злата Богатова

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