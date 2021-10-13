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Норвежская полиция сообщила подробности инцидента в Конгсберге
09:36
Фото: al.com
Правоохранительные органы Норвегии обнародовали некоторые сведения о лучнике, подозреваемом в нападении на жителей города Конгсберга.
Полиция также подтвердила гибель пяти человек.
Как стало известно, стрельбу из лука по случайным прохожим в норвежском Конгсберге вел 37-летний датчанин. В последнее время он проживал в городе, сообщает пресс-служба местной полиции. Задержанному уже предъявили обвинение в нападении на людей.
По официальным данным, вооруженный луком и стрелами злоумышленник успел смертельно ранить несколько человек в разных районах Конгсберга. Жертвами происшествия стали пять человек, еще двое пострадали.
В полиции установили, что стрелявший действовал в одиночку, никаких помощников у него не было. Мотивы действий подозреваемого выясняются. В числе версий - террористическая атака. Представители норвежской полиции, сообщив о задержании нападавшего, подчеркнули, что силовики сейчас полностью контролируют обстановку в городе.
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