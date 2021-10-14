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На Кубани задержан второй из трех пациентов, сбежавших из психбольницы
14.10.2021 06:07
Фото: ruadvocate.ru
Правоохранительные органы Краснодарского края смогли задержать второго пациента, сбежавшего накануне из специализированной психиатрической лечебницы.
Как передает агентство "Интерфакс", активно продолжаются поиски третьего мужчины.
По данным пресс-службы краевого полицейского главка, второго беглеца удалось задержать на территории населенного пункта Знаменский. До этого еще один пациент был обнаружен по месту жительства в Адыгее.
ЧП случилось накануне утром, когда психиатрическую больницу Краснодара самовольно покинули трое мужчин. Перед этим они перепилили оконную решетку. Отмечается, что среди беглецов был мужчина, в прошлом судимый за совершение особо тяжкого преступления.
Губернатор Краснодарского края уже отдал поручение о проведении служебной проверки по факту случившегося.
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