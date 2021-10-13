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Ученые назвали худшее время в истории Земли


13.10.2021 21:01
Ученые назвали худшее время в истории ЗемлиФото: bobruisk.ru

Специалисты определили, какой период на Земле был самым неблагоприятным, пишет "Российская газета".

По мнению ученых, причиной глобального катаклизма стали вулканы.

Около 252 млн лет назад вследствие вулканических извержений, которые продолжались сотни и тысячи лет, на Земле начался самый неблагоприятный период в истории планеты. Как поясняют специалисты, комментируя результаты новых исследований, в атмосферу и океан в тот период попало огромное количество разнообразных токсичных соединений.

Проснувшиеся вулканы располагались на территории современной Сибири, однако губительные последствия их извержений оказали влияние практически на весь земной шар, отмечают исследователи. Следствием этого стало Великое пермское вымирание, когда исчезло свыше 95% водных и более 70% наземных видов.

Ранее эксперты определили самый плохой период в истории человечества.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 334

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