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Задержан управделами губернатора Алтайского края
12.10.2021 17:56
Фото: vk.com
В Барнауле управделами губернатора и правительства Алтайского края задержан сотрудниками ФСБ.
В отношении Андрея Степанова возбудили уголовное дело по двум статьям - о превышении полномочий и злоупотреблении ими, передают российские СМИ.
Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов оказался фигурантом уголовного дела. Как указано в сообщении пресс-службы регионального УФСБ России, задержанному предъявлено обвинение по ст. 286 и ст. 285 УК РФ. В действиях высокопоставленного чиновника выявили признаки превышения и злоупотребления служебными полномочиями, что повлекло за собой значительное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства.
Пять лет назад по инициативе управления делами губернатора и правительства региона разработали проектно-сметную документацию по созданию в Барнауле наземно-подземного гаража-стоянки. Общая стоимость работ по возведению этого объекта превысила 80 млн рублей. Позже заказчик, действуя совместно с подрядчиком, выбранным по итогам аукциона, попытались уменьшить затраты. В этих целях они скорректировали проектно-сметную документацию. Госэкспертиза дала ей отрицательную оценку, указано в сообщении ведомства.
К тому времени подрядчиком уже были выполнены подготовительные мероприятия. Оставшись без оплаты этого объема работ, он обратился в Арбитражный суд. В прошлом году Степанов, для исполнения судебного решения и в целях сокрытия факта срыва госконтракта по возведению стоянки отдал распоряжение выделить 19 млн рублей из бюджета в виде субсидии, предназначенной для покрытия иска подрядчика.
Ранее МВД России объявило в розыск Марину Ракову, которая в прошлом занимала пост заместителя министра просвещения РФ. Вице-президента Сбербанка подозревают в мошеннических действиях, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, в этом деле фигурирует "Фонд новых форм развития образования". Проверка выявила хищение денежных средств в особо крупном размере.
Позже Ракова, сама явившаяся в полицию, была арестована по решению суда. В Сбере, прокомментировав разбирательство, заявили, что с 4 октября она больше не является сотрудницей финансовой организации.
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