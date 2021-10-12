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Задержан управделами губернатора Алтайского края


12.10.2021 17:56
Задержан управделами губернатора Алтайского краяФото: vk.com

В Барнауле управделами губернатора и правительства Алтайского края задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении Андрея Степанова возбудили уголовное дело по двум статьям - о превышении полномочий и злоупотреблении ими, передают российские СМИ.

Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов оказался фигурантом уголовного дела. Как указано в сообщении пресс-службы регионального УФСБ России, задержанному предъявлено обвинение  по ст. 286 и ст. 285 УК РФ. В действиях высокопоставленного чиновника выявили признаки превышения и злоупотребления служебными полномочиями, что повлекло за собой значительное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства.

Пять лет назад по инициативе управления делами губернатора и правительства региона разработали проектно-сметную документацию по созданию в Барнауле наземно-подземного гаража-стоянки. Общая стоимость работ по возведению этого объекта превысила 80 млн рублей. Позже заказчик, действуя совместно с подрядчиком, выбранным по итогам аукциона, попытались уменьшить затраты. В этих целях они скорректировали проектно-сметную документацию. Госэкспертиза дала ей отрицательную оценку, указано в сообщении ведомства.

К тому времени подрядчиком уже были выполнены подготовительные мероприятия. Оставшись без оплаты этого объема работ, он обратился в Арбитражный суд. В прошлом году Степанов, для исполнения судебного решения и в целях сокрытия факта срыва госконтракта по возведению стоянки отдал распоряжение выделить 19 млн рублей из бюджета в виде субсидии, предназначенной для покрытия иска подрядчика.

Ранее МВД России объявило в розыск Марину Ракову, которая в прошлом занимала пост заместителя министра просвещения РФ. Вице-президента Сбербанка подозревают в мошеннических действиях, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, в этом деле фигурирует "Фонд новых форм развития образования". Проверка выявила хищение денежных средств в особо крупном размере.

Позже Ракова, сама явившаяся в полицию, была арестована по решению суда. В Сбере, прокомментировав разбирательство, заявили, что с 4 октября она больше не является сотрудницей финансовой организации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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