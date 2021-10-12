Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае за сутки почти 30 человек погибли из-за наводнений

12.10.2021 17:01

Фото: vk.com



Власти провинции Шаньси подтвердили сведения о пятнадцати жертвах наводнения, еще трое местных жителей объявлены пропавшими без вести передают китайские СМИ.



Смертельные случаи также зафиксированы в провинции Хэбэй, где с затопленного моста в реку упал пассажирский автобус.



По последним официальным данным, в Китае в результате наводнений в общей сложности пострадали около 1,8 млн человек. Из-за ситуации, спровоцированной осенним паводком, свои дома пришлось покинуть более 120 тысячам жителей ряда районов. Оказались полностью разрушенными или поврежденными свыше 37 тысяч домов и построек, на большой площади затоплены сельскохозяйственные угодья.



Как передают китайские СМИ, прямой экономический ущерб от этого стихийного бедствия может превысить 5 млрд юаней ($770 млн).



Ранее в прессе появились сообщения о трагедии в китайской провинции Хэбэй. Во вторник, 12 октября, водитель пассажирского автобуса нарушил запрет и въехал на мост, затопленный водой. В салоне в тот момент находилось более пятидесяти человек. Транспортное средство упало в реку, в результате чего погибли тринадцать человек, еще один объявлен без вести пропавшим.



Автор: Злата Богатова

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