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В Китае за сутки почти 30 человек погибли из-за наводнений
12.10.2021 17:01
Фото: vk.com
Власти провинции Шаньси подтвердили сведения о пятнадцати жертвах наводнения, еще трое местных жителей объявлены пропавшими без вести передают китайские СМИ.
Смертельные случаи также зафиксированы в провинции Хэбэй, где с затопленного моста в реку упал пассажирский автобус.
По последним официальным данным, в Китае в результате наводнений в общей сложности пострадали около 1,8 млн человек. Из-за ситуации, спровоцированной осенним паводком, свои дома пришлось покинуть более 120 тысячам жителей ряда районов. Оказались полностью разрушенными или поврежденными свыше 37 тысяч домов и построек, на большой площади затоплены сельскохозяйственные угодья.
Как передают китайские СМИ, прямой экономический ущерб от этого стихийного бедствия может превысить 5 млрд юаней ($770 млн).
Ранее в прессе появились сообщения о трагедии в китайской провинции Хэбэй. Во вторник, 12 октября, водитель пассажирского автобуса нарушил запрет и въехал на мост, затопленный водой. В салоне в тот момент находилось более пятидесяти человек. Транспортное средство упало в реку, в результате чего погибли тринадцать человек, еще один объявлен без вести пропавшим.
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