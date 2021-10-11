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В Новосибирске силовики проверяли сведения о возможной стрельбе в школе


11.10.2021 19:26
В Новосибирске силовики проверяли сведения о возможной стрельбе в школеФото: newstracker.ru

Правоохранительные органы Новосибирска выезжали в гимназию № 15 после сигнала, полученного от администрации учебного заведения.

О происшествии в Дзержинском районе рассказал первый вице-мэр города Борис Буреев, передает агентство "Интерфакс".

В ходе состоявшегося сегодня оперативного совещания в правительстве региона Борис Буреев сообщил, что в понедельник в полицию поступил сигнал о возможной стрельбе в образовательном учреждении. По его словам, директор гимназии № 15 просматривала чаты школьников, увидев соответствующие намеки, сразу после чего в учебное заведение вызвали полицию.

Об итогах проверки Буреев не рассказал, лишь пояснив, что речь скорее всего идет о ложной тревоге.

Ранее сообщалось о ЧП в Дагестане, где подростка смертельно ранили во время потасовки в школе. Удар ножом, от которого мальчик скончался в больнице, нанес одноклассник, отметили представители правоохранительных органов Махачкалы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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