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В Татарстане упал самолет L-410 с парашютистами
10.10.2021 18:10
Фото: realnoevremya.ru
Шестнадцать человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане, передает агентство "Интерфакс".
Семь пострадавших доставлены в ближайшие больницы, сообщается со ссылкой на заявление представителя местных властей.
Как пояснил помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в авиакатастрофе выжили шесть человек. Пострадавших направили в медицинские учреждения Набережных Челнов и Казани. Представители региональных властей позднее уточнили сведения о количестве раненых - по их данным, в больницах находятся семь человек.
В республиканском главке МЧС сообщили, что на борту разбившегося воздушного судна находилось двадцать парашютистов и двое пилотов. Сведения уточняются.
Власти Татарстана объявили понедельник, 11 октября, днем траура. Как отметила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова, президент Татарстана Рустам Минниханов сделал соответствующее заявление во время совещания оперативного штаба, который был сформирован на месте катастрофы в Мензелинске.
Администрация Татарстана также заверила, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана помощь.
Согласно предварительным оценкам специалистов, причиной крушения мог стать отказавший двигатель. Как пояснил Рустам Минниханов, подтвердивший сведения о семи выживших пассажирах, незадолго до катастрофы пилоты докладывали о возникших неполадках.
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