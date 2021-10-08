|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадали
17:19
Фото: smi2.net
На востоке Оренбургской области до двадцати девяти человек возросло количество жертв суррогатного алкоголя, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).
По данным местных властей, около тридцати человек пострадали, некоторые из них остаются на лечении в больницах региона.
Следственные органы Оренбургской области по факту отравлений с летальными исходами жителей региона возбудили ряд уголовных дел, которые объединили в одно производство. В ведомстве пояснили, что жертвами некачественного алкоголя стали люди из четырех территориальных образований. Расследование активно продолжается.
В рамках продолжающегося разбирательства следователи дополнительно обнаружили спиртосодержащую жидкость в одиннадцати бочках на территории торгово-закупочной базы в Орске. По данным российских СМИ, алкоголь общим объемом 200 литров выявили на объекте, где ранее нашли основной склад хранения токсичного вещества.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|