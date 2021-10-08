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Под Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадалиПод Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадали
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Под Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадали


17:19
Под Оренбургом из-за суррогатного алкоголя погибли 26 человек, еще 28 пострадалиФото: smi2.net

На востоке Оренбургской области до двадцати девяти человек возросло количество жертв суррогатного алкоголя, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России (СКР).

По данным местных властей, около тридцати человек пострадали, некоторые из них остаются на лечении в больницах региона.

Следственные органы Оренбургской области по факту отравлений с летальными исходами жителей региона возбудили ряд уголовных дел, которые объединили в одно производство. В ведомстве пояснили, что жертвами некачественного алкоголя стали люди из четырех территориальных образований. Расследование активно продолжается.

В рамках продолжающегося разбирательства следователи дополнительно обнаружили спиртосодержащую жидкость в одиннадцати бочках на территории торгово-закупочной базы в Орске. По данным российских СМИ, алкоголь общим объемом 200 литров выявили на объекте, где ранее нашли основной склад хранения токсичного вещества.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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