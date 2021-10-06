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До 9 человек возросло число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье
15:46
Фото: vk.com
В Ясненском и Домбаровском районах Оренбургской области скончались девять человек, предположительно, отравившиеся контрафактными алкогольными напитками.
Правоохранительные органы приступили к проверке обстоятельств гибели местных жителей.
Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону, полицейские проверяют информацию по факту смерти девяти жителей Ясненского и Домбаровского районов. Расследование проводят представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Следственные органы Оренбургской области уже возбудили два уголовных дела, указано на официальном сайте регионального СУ СКР. По данным ведомства, умершим жителям региона было от 36 до 73 лет. Пострадавшие были доставлены в стационар или скончались дома в период с 6 по 7 октября. Среди жертв происшествия - жители поселка Красночабанский Домбаровского района.
Отмечается, что в стационарном отделении больницы медики поставили пациентам предварительный диагноз "токсическое действие этанола". В рамках уголовных дел дополнительно назначен ряд экспертиз.
Правительство Оренбургской области, отреагировав на происшествие, уточнило, что за минувшие сутки скончались десять человек, еще один отравившийся сейчас находится в реанимации. Губернатор региона Денис Паслер в ходе экстренного совещания отдал главам территорий поручение о принятии экстренных мер по информированию местного населения.
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