Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже рюкзака

05:33

Фото: smi2.net



Правоохранительные органы российской столицы подозревают в краже трех сотрудников посольства Соединенных Штатов.



Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей, рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.



Сотрудников американского посольства заподозрили в краже имущества у посетителя одного из столичных баров. Преступление было совершено в центре Москвы, в заведении на Сретенке, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление Владимира Васенина.



Как стало известно, сигнал о происшествии поступил в полицию от пострадавшего. Мужчина пояснил, что при посещении бара у него пропал рюкзак с личными вещами. Сумма нанесенного ущерба составила 15 тысяч рублей.



Приступив к предварительному расследованию, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установили и допросили свидетелей. В результате подозреваемыми оказались трое административно-технических сотрудников американской дипмиссии в Москве. По словам Васенина, речь идет о военнослужащих корпуса морской пехоты возраста 21-26 лет.



К настоящему времени следствие располагает видеокадрами, на которых фигуранты уголовного дела водят в здание посольства Соединенных Штатов с похищенным рюкзаком. Дело завели по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ).



Автор: Злата Богатова

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