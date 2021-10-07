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Пожарные ликвидировали возгорание на Амурском ГПЗ
06:02
Фото: pronedra.ru
Ликвидировано возгорание, начавшееся из-за разгерметизации оборудования на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает агентство "Интерфакс".
Представители предприятия пояснили, что идет работа по установлению ущерба. Сведений о пострадавших нет.
К месту происшествия ранее прибыл Свободненский городской прокурор. Как информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства, начата проверка соблюдения требований законодательства в отношении промышленной и пожарной безопасности. Ситуацию также взял на личный контроль прокурор Приамурья Александр Бучман, указано в официальном сообщении.
По предварительным данным, при проведении пуско-наладочных работ разгерметизировалось оборудование на второй технологической линии Амурского ГПЗ. Авария ситуация повлекла за собой выброс газа. При его возгорании сработала штатная система пожаротушения.
На предприятии заявили, что в результате ЧП никто не пострадал. Технологический процесс из-за случившегося нарушен не был. Обстоятельства происшествия выясняются.
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