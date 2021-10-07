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Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом
05:01
Фото: naked-science.ru
В Индо-Тихоокеанском регионе атомная подводная лодка ВМС Соединенных Штатов столкнулась с неустановленным объектом, передает ТАСС.
В результате ЧП, случившегося во время погружения, получили травмы одиннадцать американских моряков.
Как указывается в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота США, члены экипажа при столкновении не получили ранений, представляющих угрозу жизни.
Отмечается, что ядерная силовая установка субмарины из-за случившегося не пострадала. В целом состояние судна названо "безопасным и стабильным". По данным командования, степень повреждения других частей корабля в дальнейшем предстоит оценить специалистам. Обстоятельства ЧП выясняются.
По данным телевизионного канала Fox News, инцидент зафиксирован в акватории Южно-Китайского моря. Со ссылкой на представителей командования уточняется, что сейчас USS Connecticut (SSN 22) самостоятельно направляется в порт.
Пресс-служба Тихоокеанского флота США, комментируя случившееся, подчеркнула, что безопасность моряков является основным приоритетом ВМС.
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