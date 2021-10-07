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В Татарстане вводятся QR-коды для посещения ТЦ, ресторанов и спортзалов
7.10.2021 21:33
Фото: bfm.ru
На территории Татарстана с 11 октября вводятся дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.
В частности, при посещении торговых центров и ресторанов необходимо будет предъявлять QR-код.
Как информирует пресс-служба президента республики, с 11 сентября в регионе посещать определенные места можно будет лишь при предъявлении действующих QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию против COVID-19 либо перенесенный в течение последних шести месяцев коронавирус. Речь идет об объектах общепита, спортивных центрах и бассейнах, а также фитнес-центрах и аквапарках.
QR-код понадобится тем, кто собирается посетить торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы, а также объекты розничной торговли непродовольственными товарами, площадь торгового зала в которых превышает 400 кв. м.
Лицам старше 65 лет, которые не сделали прививки от коронавируса или не переболели COVID-19 в течение полугода, с 11 октября предписано соблюдать обязательную изоляцию. Работодателей в Татарстане обязали таких работников переводить на дистанционный режим деятельности или предпринимать меры иного характера.
Напомним, сегодня в России был обновлен максимальный суточный прирост числа заболевших COVID-19 за период с начала года. Как сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за минувший день в стране зафиксировали еще 27 550 случаев заражения.
Наибольшее количество новых инфицированных зарегистрировали в Москве, где заболели 5 404 человека. В Петербурге диагноз подтвердился у 2 418 пациентов, в Подмосковье — у 1 454. Следом идут Самарская и Нижегородская области, где за последние сутки зафиксировали соответственно 644 и 621 диагноз.
Всего в РФ выявлено 7 млн 690 тыс. 110 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности за период с начала пандемии в России зарегистрировали уже 213 549 летальных исходов, связанных с этим заболеванием, в том числе, 924 - за истекшие сутки. Выздоровевшими признаны 6 799 230 пациентов (20 330 за последний день).
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