Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили рекордное с начала года число заражений COVID-19

13:35

Фото: vk.com



В России обновлен максимальный суточный прирост числа заболевших COVID-19 за период с начала года, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.



По последним официальным данным, за минувший день в стране зафиксировали еще 27 550 случаев заражения.



Наибольшее количество новых инфицированных зарегистрировали в Москве, где заболели 5 404 человека. В Петербурге диагноз подтвердился у 2 418 пациентов, в Подмосковье — у 1 454. Следом идут Самарская и Нижегородская области, где за последние сутки зафиксировали соответственно 644 и 621 диагноз.



Всего в РФ выявлено 7 млн 690 тыс. 110 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности за период с начала пандемии в России зарегистрировали уже 213 549 летальных исходов, связанных с этим заболеванием, в том числе, 924 - за истекшие сутки. Выздоровевшими признаны 6 799 230 пациентов (20 330 за последний день).



Накануне сообщалось о 25 133 заболевших. По данным специалистов, показатели заболеваемости коронавирусом начали расти со второй декады сентября.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 6.10.2021 20:40 Папа Римский прокомментировал доклад о педофилии в церкви

Папа Римский прокомментировал доклад о педофилии в церкви 6.10.2021 19:35 В дагестанском Гунибе из-за дождей частично обрушилась крепостная стена XIX века

В дагестанском Гунибе из-за дождей частично обрушилась крепостная стена XIX века 6.10.2021 12:56 В Иркутске задержаны семеро иеговистов

В Иркутске задержаны семеро иеговистов 6.10.2021 12:19 Ракова больше не является сотрудником Сбера

Ракова больше не является сотрудником Сбера 6.10.2021 06:18 В Англии найдены останки гигантских бегемотов