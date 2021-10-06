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В России за сутки выявили рекордное с начала года число заражений COVID-19
13:35
Фото: vk.com
В России обновлен максимальный суточный прирост числа заболевших COVID-19 за период с начала года, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
По последним официальным данным, за минувший день в стране зафиксировали еще 27 550 случаев заражения.
Наибольшее количество новых инфицированных зарегистрировали в Москве, где заболели 5 404 человека. В Петербурге диагноз подтвердился у 2 418 пациентов, в Подмосковье — у 1 454. Следом идут Самарская и Нижегородская области, где за последние сутки зафиксировали соответственно 644 и 621 диагноз.
Всего в РФ выявлено 7 млн 690 тыс. 110 случаев заражения коронавирусом. В общей сложности за период с начала пандемии в России зарегистрировали уже 213 549 летальных исходов, связанных с этим заболеванием, в том числе, 924 - за истекшие сутки. Выздоровевшими признаны 6 799 230 пациентов (20 330 за последний день).
Накануне сообщалось о 25 133 заболевших. По данным специалистов, показатели заболеваемости коронавирусом начали расти со второй декады сентября.
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