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В Германии начался суд над 100-летним бывшим охранником концлагеря


7.10.2021 18:17
В Германии начался суд над 100-летним бывшим охранником концлагеряФото: livejournal.com

В ФРГ предстал перед судом столетний Йозеф С., который в период Второй мировой войны работал в концентрационном лагере Заксенхаузен под Берлином.

Мужчину, являвшегося охранником, обвиняют в пособничестве в убийстве 3 518 человек, передают зарубежные СМИ.

Суд над предполагаемым пособником нацистов начался в четверг, 7 октября, в городе Нойруппине (федеральная земля Бранденбург). Врачи признали обвиняемого здоровым для участия в разбирательстве. Учитывая преклонный возраст мужчины, суд постановил, что продолжительность заседаний не будет превышать два с половиной часа, отмечают представители местных властей.

По данным историков, в период с 1936 по 1945 год в Заксенхаузене содержались сотни тысяч человек. Десятки тысяч из них скончались от голода и заболеваний, а также из-за изнурительного труда. Кроме того, нацисты проводили на заключенных медицинские эксперименты, а подразделения СС устраивали операций по их уничтожению в виде массовых казней. Пленники становились жертвами расстрелов, повешения и удушения газом.

Напомним, в конце сентября в Германии задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер. Бывшая секретарша концлагеря Штуттгоф, которую обвиняют в пособничестве в жестоких убийствах более чем 11,4 тыс. человек, не явилась на судебное заседание. Процесс по этому делу проходит в городе Итцехо, который находится в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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