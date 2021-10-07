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В Техасе задержан подросток, стрелявший в школе
7.10.2021 15:06
Фото: st-s.pro
Полиция штата Техас задержала 18-летнего афроамериканца Тимоти Джорджа Симпкинса, устроившего стрельбу в собственной школе.
В результате ЧП получили ранения по меньшей мере четыре человека.
Инцидент с применением огнестрельного оружия зафиксирован в одном из образовательных учреждений техасского города Арлингтон. По данным американских СМИ, школьник открыл стрельбу после потасовки с одноклассником.
Как указано в официальном Twitter местной полиции, задержанному подростку уже предъявили обвинения. Юношу привлекут к ответственности за вооруженное нападение, которое было совершено при отягчающих обстоятельствах.
По последним данным, в результате происшествия получили ранения четыре человека, трем из которых потребовалась госпитализация.
Из-за чего начался конфликт, завершившийся стрельбой, не уточняется. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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