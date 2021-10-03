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В Петербурге задержали стрелявшего из машины уроженца Дагестана
3.10.2021 13:36
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали мужчину, приехавшего из Дагестана, за стрельбу, которая велась из движущегося автомобиля.
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД, сигнал в полицию поступил от очевидцев.
По данным ведомства, вечером 1 октября в экстренные службы города обратились очевидцы, рассказавшие о стрельбе, которая велась из люка автомобиля Mercedes. Машина имела дагестанские номера и следовала в направлении аэропорта.
Транспортное средство удалось оперативно задержать вскоре после того, как полицейскими были перекрыты выезды из Московского района Северной столицы. В тот момент в салоне иномарки находились трое мужчин, являющихся уроженцами Дагестана. Представители правоохранительных органов в ходе осмотра машины нашли охолощенный автомат Ак-74, порядка тридцати холостых патронов, нож и муляж гранаты.
После инцидента завели уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Предположительно, стрельбу из люка автомобиля вел один из пассажиров. Мужчина задержан, представители СКР собираются просить суд об его аресте.
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