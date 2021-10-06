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Папа Римский прокомментировал доклад о педофилии в церкви
6.10.2021 20:40
Фото: novyny.org
Боль и стыд испытал Папа Римский Франциск, узнавший о масштабах растления детей представителями католической церкви во Франции.
Понтифик прокомментировал представленный накануне, 5 октября, доклад, во время коллективной аудиенции, передают зарубежные СМИ.
Высказавшись о докладе, Папа Римский Франциск выразил сопереживание всем жертвам. По его словам, он испытывает боль и стыд из-за слишком долгого бездействия церкви.
Ранее во Франции представили результаты исследования, согласно которым жертвами католических священников-педофилов могли стать более 216 тыс. детей. По данным BBC, в течение длительного периода церковь покрывала как минимум три тысячи насильников.
Авторы отчета указали, что общее число детей, которые подвергались такому насилию во Франции, может достигать 330 тыс., если учитывать и преступления, совершенные учителями католических образовательных заведений.
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