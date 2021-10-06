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В дагестанском Гунибе из-за дождей частично обрушилась крепостная стена XIX века
6.10.2021 19:35
Фото: newsae.ru
В Дагестане власти Гунибского района оценивают ущерб из-за частичного обрушения крепостной стены XIX века.
По предварительным данным, причиной ЧП стали продолжительные дожди.
Как информирует пресс-служба районной администрации, последние несколько дней сохраняется дождливая погода. Осадки спровоцировали обрушение части крепостной стены, созданной в XIX веке. Она от Шамилевских ворот идет к Верхнему Гунибу.
В результате ЧП никто не пострадал, отмечается в официальном сообщении.
В прошлом достопримечательность протяженностью около трех километров была включена в культурное наследие Дагестана. Строительство Гунибской крепости продолжалось с 1861 по 1870 годы.
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