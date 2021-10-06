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В Красноярске экс-начальницу почтового отделения заподозрили в присвоении денег пенсионеров


6.10.2021 18:09
В Красноярске экс-начальницу почтового отделения заподозрили в присвоении денег пенсионеровФото: kaluga24.tv

Предназначенные для пенсионеров деньги, включая выплаты ко Дню Победы, могла присваивать бывшая начальница одного из почтовых отделений Ленинского района Красноярска.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, речь идет о ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, которое было совершен с использованием служебного положения). По версии следствия, незаконные действия осуществлялись в период с января по май этого года. Подозреваемая на систематической основе присваивала денежные средства, которые предназначались для выплаты пенсий. В общей сложности она успела похитить свыше 340 тыс. рублей.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что подозреваемая могла присвоить выплаты, перечисленные двадцати трем пенсионерам, включая те, что были назначены пожилым людям ко Дню Победы. После вмешательства надзорного ведомства нарушенные права пострадавших восстановлены. Пенсионеров получили причитавшиеся им деньги.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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