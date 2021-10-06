Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иркутске задержаны семеро иеговистов

6.10.2021 12:56

Фото: tobolsk.info



В Иркутской области принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконной деятельности в регионе запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы".



Как информирует пресс-служба местного СУ СКР, в общей сложности задержаны семь человек.



Семь иеговистов (представители запрещенной в России организации) задерживались следователями при участии сотрудников региональных УФСБ России и ЦПЭ ГУ МВД России. Операция проводилась при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром" и Росгвардии. В сообщении указано, что эта организация в Иркутске осуществляла деятельность с осени 2017 года вплоть по 4 октября 2021 года, хотя ранее Верховный суд постановил прекратить ее работу и всех подразделений "Свидетелей Иеговы".



К настоящему времени Суд уже удовлетворил ходатайство следствия и отправил двух задержанных под арест. В ближайшие дни изберут меру пресечения по другим фигурантам уголовного дела, которое завели по статье 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).



Напомним, ранее в Русской православной церкви (РПЦ) с одобрением отреагировали на решение Верховного суда (ВС), согласно которому в нашей стране запрещается деятельность "Свидетелей Иеговы". Однако высказывались предположения, что эта организация, хоть и ослабит свои позиции, вряд ли полностью исчезнет из России. Как отмечал тогда митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), вышеупомянутая организация оказывает разрушающее влияние на семьи.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 132

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