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В Омске по делу об экстремизме осудили трех подростков
5.10.2021 07:06
Фото: sm-news.ru
Суд в Омске вынес решение по делу об экстремизме, фигурантами которого являлись трое 17-летних студентов.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, молодые люди избивали в центре города людей неславянской внешности и расклеивали листовки с текстами праворадикального содержания.
Все фигуранты были признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, унижение достоинства по расовым, национальным или религиозным признакам, совершавшиеся с применением насилия). Студенты получили условное наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до 1 года 2 месяцев.
По материалам уголовного дела, в октябре 2020 года придерживающиеся идеологии национализма обвиняемые напали на 30-летнего мужчину неславянской внешности. Преступление было совершено на улице Маркса. Спустя несколько часов молодые люди, действуя из экстремистских побуждений, нанесли травмы еще двум подросткам в подземном переходе на улице Лермонтова. Кроме того, от их действий пострадал мужчина неславянской внешности.
Кроме того, позже обвиняемые расклеивали листовки праворадикального содержания в центре Омска, установили следователи.
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