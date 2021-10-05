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В Омске по делу об экстремизме осудили трех подростков


5.10.2021 07:06
В Омске по делу об экстремизме осудили трех подростковФото: sm-news.ru

Суд в Омске вынес решение по делу об экстремизме, фигурантами которого являлись трое 17-летних студентов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, молодые люди избивали в центре города людей неславянской внешности и расклеивали листовки с текстами праворадикального содержания.

Все фигуранты были признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, унижение достоинства по расовым, национальным или религиозным признакам, совершавшиеся с применением насилия). Студенты получили условное наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до 1 года 2 месяцев.

По материалам уголовного дела, в октябре 2020 года придерживающиеся идеологии национализма обвиняемые напали на 30-летнего мужчину неславянской внешности. Преступление было совершено на улице Маркса. Спустя несколько часов молодые люди, действуя из экстремистских побуждений, нанесли травмы еще двум подросткам в подземном переходе на улице Лермонтова. Кроме того, от их действий пострадал мужчина неславянской внешности.

Кроме того, позже обвиняемые расклеивали листовки праворадикального содержания в центре Омска, установили следователи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 146

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