Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сбой в работе Facebook назвали самым масштабным с 2008 года

06:33

Фото: vk.com



Американский канал CNBC назвал случившийся накануне сбой в работе Facebook стал самым масштабным за период с 2008 года.



Марк Цукерберг ранее принес извинения пользователям соцсети за доставленные неудобства. Владелец компании пока не уточнил, с чем могли быть связаны возникшие в разных странах сложности.



Накануне пользователи со всего мира столкнулись со сбоями в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Отмечалось, что трудности возникли и у мессенджера WhatsApp. При этом сбой почти не затронул Telegram и Twitter, хотя в некоторых регионах мира и с ними были замечены сложности.



По данным ТАСС, накануне наблюдались неполадки в работе наиболее крупных провайдеров, включая российские.



Судя по данным сервиса Downdetector, который отслеживает самые популярные сетевые ресурсы, на проблемы с Facebook, Instagram и WhatsApp жалобы поступали из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Кроме того, возникали сбои в работе соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".



На фоне этих известий обрушились в цене акции ряда крупных IT-компаний. По данным мировых СМИ, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в течение считанных часов стало меньше сразу на $6,6 млрд.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 125

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.9.2021 21:20 Планету с тремя Солнцами нашли ученые в созвездии Ориона

Планету с тремя Солнцами нашли ученые в созвездии Ориона 30.9.2021 17:10 Ученые разгадали тайну уникальной топографии Марса

Ученые разгадали тайну уникальной топографии Марса 29.9.2021 15:07 Ученые фиксируют ускорение крупнейшего шторма Солнечной системы

Ученые фиксируют ускорение крупнейшего шторма Солнечной системы 28.9.2021 17:01 После необьявленного пуска Китая на орбите обнаружены два объекта

После необьявленного пуска Китая на орбите обнаружены два объекта 19.9.2021 13:14 В Индии считают, что Google «душит» конкурентов Android