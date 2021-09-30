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Сбой в работе Facebook назвали самым масштабным с 2008 года
06:33
Фото: vk.com
Американский канал CNBC назвал случившийся накануне сбой в работе Facebook стал самым масштабным за период с 2008 года.
Марк Цукерберг ранее принес извинения пользователям соцсети за доставленные неудобства. Владелец компании пока не уточнил, с чем могли быть связаны возникшие в разных странах сложности.
Накануне пользователи со всего мира столкнулись со сбоями в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Отмечалось, что трудности возникли и у мессенджера WhatsApp. При этом сбой почти не затронул Telegram и Twitter, хотя в некоторых регионах мира и с ними были замечены сложности.
По данным ТАСС, накануне наблюдались неполадки в работе наиболее крупных провайдеров, включая российские.
Судя по данным сервиса Downdetector, который отслеживает самые популярные сетевые ресурсы, на проблемы с Facebook, Instagram и WhatsApp жалобы поступали из Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Кроме того, возникали сбои в работе соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".
На фоне этих известий обрушились в цене акции ряда крупных IT-компаний. По данным мировых СМИ, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в течение считанных часов стало меньше сразу на $6,6 млрд.
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