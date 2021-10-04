Новости шоу-бизнеса

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В Китае от ливней пострадали более 16 тыс. человек
06:06
Фото: enovosty.com
В китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны из-за сильных ливней пострадали свыше 16 ты. человек, передает информационное агентство Синьхуа.
Дожди в регионе начались еще с вечера 2 октября, сообщается со ссылкой на данные синоптиков.
Постепенно усиливаясь, к 4 октября дожди превратились в мощные ливни. В результате множество жителей провинции Ляонин на северо-востоке Китая были вынуждены покинуть свои дома. Как информирует региональный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи, экстренные службы эвакуировали более 4,5 тыс. человек. Всего же с последствиями стихийного удара столкнулись не менее 16 тыс. жителей провинции.
По данным местных властей, ливни прошли практически по всем районам. В некоторых областях зафиксировано выпадение града. Согласно предварительным оценкам, полностью уничтожены посевы на площади 27,33 га. Прямые потери администрация оценила в 168 млн юаней (около $26 млн).
Ранее сообщалось о ситуации в Омане и Иране, где по меньшей мере девять человек стали жертвами тропического циклона "Шахин".
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