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В Омане и Иране 9 человек стали жертвами шторма


4.10.2021 13:39
В Омане и Иране 9 человек стали жертвами штормаФото: tengrinews.kz

По меньшей мере три человека погибли в результате тропического циклона "Шахин", который обрушился на некоторые районы Омана.

Во власти плохой погоды также оказался ряд регионов Ирана, где были зафиксированы смертельные случаи, передает BBC News.

Тропический циклон "Шахин" достиг Омана и Ирана накануне, 3 октября. По данным специалистов, в эпицентре шторма скорость порывов ветра достигала 150 км/ч. Тысячи жителей прибрежных районов Омана были эвакуированы. Нарушено международное авиасообщение.

Со ссылкой на сообщение оманских властей уточняется, что первые жертвы непогоды были зафиксированы на территории страны еще до начала шторма. Три человека, включая ребенка, погибли из-за наводнения.

В Иране подтверждена гибель шести человек. Смертельные случаи были зафиксированы в порту в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Кроме того, власти сообщают о поврежденных из-за шторма "Шахин" дорогах и объектах электроснабжения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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