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В Дубае на Expo 2020 прикрыли наготу статуи Давида


04:13
В Дубае на Expo 2020 прикрыли наготу статуи ДавидаФото: phonoteka.org

Организаторы выставки Dubai Expo 2020, открывшейся в минувшую пятницу, решили прикрыть наготу копии известно знаменитой статуи Давида Микеланджело.

В результате была создана специальная конструкция, закрывающая область гениталий, передает The Daily Mail.

Копия шедевра высотой более пяти метров установлена в итальянском павильоне. Статую частично спрятали за специальными конструкциями, чтобы обнаженный Давид не оскорбил своим видом чувства мусульман, отмечает британский таблоид.

Организаторы пояснили, что не хотели смущать правоверных мусульман, а также заботились о других посетителях выставки, которые могут иметь достаточно консервативные взгляды. В Италии такое решение восприняли неоднозначно. Ряд искусствоведов уже выступил с критикой подобных действий.

Представленная в Дубае статуя представляет собой точную копию оригинального шедевра. Творение Микеланджело удалось воспроизвести практически в полном соответствии благодаря новейшим технологиям - лазерному сканированию и 3D-печати. Кроме того, скульптура специально обрабатывалась мраморной крошкой для придания ее облику характерной для эпохи Возрождения эстетики.

Считается, что Микеланджело завершил работу над созданием Давида в 1504 году. Первоначально статуя украсила собой площадь Синьории во Флоренции. В конце XIX века скульптуру перенесли ее во Академию изящных искусств столицы области Тоскана, где она и находится сейчас.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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