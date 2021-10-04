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Дочь уральского священника и сын владельца завода погибли при крушении вертолета под Москвой
00:20
Фото: mk.ru
Установлены личности пассажиров вертолета Robinson R-44, который потерпел крушение в Московской области 3 октября.
Жертвами катастрофы стали пилот и двое молодых людей с Урала, пишет "МК".
По данным "Московского комсомольца", в результате падения вертолета Robinson R-44 погибла 21-летняя дочь священника Кристина Кисель из Березников. Ее отец, церковнослужитель Иоанн Кисель, сейчас находится в Анапе, поэтому может не успеть возвратиться к дате похорон, сообщает портал ИА Znak.
Отец погибшей девушки пояснил, что в вертолете также находился двоюродный брат его дочери, Семен Садков из Соликамска. Молодой человек - сын одного из владельцев "Завода механических изделий" Серафима Садкова. Бизнесмен уже вылетел в Москву, чтобы провести опознание останков, сообщает Mash.
Управлял разбившимся летательным аппаратом преподаватель авиационного учебного центра Александр Шапочкин.
Правоохранительные органы выясняют причины крушения. Известно, что в числе основных версий рассматривается отказ двигателя. В рамках начатого расследования показания берут у Татьяны Горчаковой - владелицы воздушного судна, дислоцировавшегося на аэродроме Мячково.
ЧП случилось вечером минувшего воскресенья, когда в районе подмосковного Лыткарино разбился вертолет Robinson R-44. Все три человека, находившиеся в нем, погибли.
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