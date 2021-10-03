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В Подмосковье завели уголовное дело после крушения вертолета
3.10.2021 22:34
Фото: ren.tv
Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности полетов возбудили в связи с катастрофой в Московской области, заявила представитель Западного межрегионального СУ на транспорте СКР Елена Марковская.
В результате крушения вертолета Robinson погибли три человека.
По данным регионального Управления МЧС, разбившийся в Московской области вертолет осуществлял тренировочный полет. В ведомстве подтвердили гибель трех человек, передает агентство "Интерфакс".
Следственные органы по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по ст. 263 УК РФ. Обстоятельства трагического происшествия выясняют специалисты.
Как сообщила журналистам Елена Марковская, на борту разбившегося вертолета Robinson находились три человека - пилот и двое пассажиров. ЧП случилось в лесополосе неподалеку от Тураевского шоссе. К месту происшествия направлены следователи и криминалисты.
Сведений о том, что стало причиной крушения, из официальных источников пока не поступало.
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