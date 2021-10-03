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На Эвересте собрали семена растений
06:35
Фото: 1.narvii.com
Две группы китайских ученых завершили миссию на Эвересте, в ходе которой они собирали семена растений, растущих на большой высоте.
Как передает "Синьхуа", в работе участвовали специалисты Хранилища зародышевой плазмы диких растений.
Продолжительность этой экспедиции составила более трех недель. Наивысшая точка, где ученые смогли собрать семена растений, располагалась на уровне 6 605 метров.
Китайские исследователи подчеркивают, что им удалось получить различные генетические образцы, имеющие большое значение для защиты биоразнообразия. Проведение таких научных экспедиций становится все более актуальным, учитывая, как сильно климатические изменения влияют на состояние природы Земли, указано в отчете ученых.
Ранее на Шпицбергене начал действовать банк семян, где содержатся собранные со всего мира образцы посадочного материала сельскохозяйственных культур. Объект появился на 120-метровой глубине в норвежском поселке Лонгйир.
Банк рассчитан на хранение до 2,25 млрд семян, которые предварительно запечатали в конверты и упаковали в специальные контейнеры. В помещениях поддерживается температура минус 18 градусов и ограничено поступление кислорода, чтобы замедлить процесс старения образцов.
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